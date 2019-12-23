Один человек погиб в результате стрельбы в Миннесоте

23 декабря 2019 01:00 (UTC+04:00)

По меньшей мере один человек погиб, шестеро пострадали в результате стрельбы на парковке ресторана в американском городе Спринг-Лейк-Парк (штат Миннесота). Об этом сообщила в воскресенье телекомпания СNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Погибший - 19-летний мужчина. Пострадавшие госпитализированы, их состояние не уточняется.

Телекомпания отмечает, что к настоящему моменту полицейским не удалось установить личность стрелка, неизвестны и его мотивы.

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