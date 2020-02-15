Трамп поблагодарил власти Камбоджи за то, что они согласились принять лайнер Westerdam

Президент США Дональд Трамп поблагодарил в пятницу власти Камбоджи за то, что они разрешили круизному лайнеру Westerdam зайти в порт королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спасибо замечательной Камбодже за то, что она приняла в свой порт лайнер Westerdam [американской компании] Carnival Cruise Lines. США будут помнить вашу любезность", - написал глава Белого дома у себя в Twitter.

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на инфицирование коронавирусом. Впоследствии заход в свои порты судну запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.