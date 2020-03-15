Илон Маск за неделю потерял 5,5 миллиарда долларов

Глава компании Tesla Илон Маск, назвавший глупостью панику из-за коронавируса, потерял из-за нестабильности на рынках 5,5 миллиарда долларов, сообщает журнал Forbes, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Этот фактор вместе с новостями о распространении коронавируса вызвал обвал на нефтяном и других рынках.

Прошедшая неделя оказалось непростой не только для Илона Маска. Как отмечает издание, за последние семь дней десять крупнейших миллиардеров мира потеряли порядка 76,4 миллиарда долларов.

Среди тех, кто понес серьезные убытки, президент группы компаний LVMH Бернар Арно, ставший беднее на 14 миллиардов долларов, основатель и бенефициар холдинга Inditex (владеет брендом Zara) Амансио Ортега, который потерял 12,8 миллиарда долларов.

Глава Amazon Джефф Безос сумел сохранить за собой звание самого богатого человека в мире, несмотря на убытки более чем в 6 миллиардов долларов. В настоящий момент его состояние оценивается в 110,5 миллиарда долларов.