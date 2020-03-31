Пентагон сообщил о первой смерти инфицированного коронавирусом военнослужащего США

США 31 марта 2020 06:11 (UTC+04:00)
Пентагон сообщил о первой смерти инфицированного коронавирусом военнослужащего США

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что первый американский военнослужащий умер после инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на официальном сайте Пентагона заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что военнослужащий из штата Нью-Джерси умер еще в субботу, 28 марта. Он был госпитализирован 21 марта после того, как его тест на новый коронавирус дал положительный результат.

"Это тяжелая потеря для нашего военного сообщества, и мы выражаем соболезнования его семье, друзьям, гражданским коллегам и всей Национальной гвардии, - приводятся слова Эспера в заявлении. - Известие об этой потере укрепляет нашу решимость еще более тесно сотрудничать с нашими межведомственными партнерами для того, чтобы остановить распространение [вызываемого коронавирусом нового типа заболевания] COVID-19".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 161,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли почти 3 тыс. человек, 5 644 выздоровели.

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