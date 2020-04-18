Фондовые торги в США завершились ростом основных индексов

Ключевые индексы повысились в пятницу по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 704,81 пункта (2,99%) и установился на отметке 24 242,49 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 75,01 пункта (2,68%) и оказался на отметке 2 874,56 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 117,78 пункта (1,38%), до 8 650,14 пункта.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:20 по времени Восточного побережья США цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $1,72 (8,66%), до $18,15.

Как отметил аналитик нидерландского банка Rabobank Петр Мэтис, некоторые инвесторы полагают, что вскоре может начаться процесс снятия санитарных ограничений, введенных из-за нового коронавируса. "Я не думаю, что худшее уже позади, - приводит его слова газета The Wall Street Journal. - На рынках слишком оптимистичный настрой относительно того, что эти ограничения будут отменены, и ситуация вернется в нормальное русло". Как полагает Мэтис, только "через много месяцев ограничения будут сняты, люди начнут выходить из дома, посещать рестораны, тратить больше денег".