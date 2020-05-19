Пять подростков пострадали при стрельбе в Калифорнии
Пять подростков получили в понедельник ранения в результате инцидента со стрельбой в городе Бейкерсфилд (штат Калифорния).
Об этом со ссылкой на местную полицию сообщила газета Los Angeles Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, преступник начал стрелять в окно квартиры, где находились 17- и 18-летние подростки. Все пострадавшие доставлены в больницу с незначительными ранениями. Полиция ведет расследование этого происшествия.
180-дневное кругосветное путешествие продолжается: Фарид Новрузи побывал в деревне хоббитов и не только (ФОТО)
Лента новостей
Граждане пишут Президенту: Мы очень высоко оцениваем Вашу самоотверженность, проявленную во имя здоровья и благополучия народа
Пассажироперевозки между Баку и Нахчываном осуществляются только в необходимых случаях - Ибрагим Мамедов
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
В Азербайджане выявлено еще 113 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 40, скончался один человек
Азербайджан оперативно реагирует на новые тренды, которые пока заметны не всем наблюдателям - российский эксперт
Одним из препятствий для страхования торговых объектов является несоблюдение правил противопожарной безопасности - Анар Халафов
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Молдова в двустороннем плане всегда ориентировались на активное взаимодействие
Производственная компания Азербайджана отмечает снижение объемов производства алюминиевых и ПВХ профилей
В органах Генпрокуратуры Азербайджана проведены кадровые реформы для обеспечения эффективности работы (ФОТО)