Пять подростков пострадали при стрельбе в Калифорнии

Пять подростков получили в понедельник ранения в результате инцидента со стрельбой в городе Бейкерсфилд (штат Калифорния).

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщила газета Los Angeles Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, преступник начал стрелять в окно квартиры, где находились 17- и 18-летние подростки. Все пострадавшие доставлены в больницу с незначительными ранениями. Полиция ведет расследование этого происшествия.