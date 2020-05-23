В США на людях массово испытают вакцины от коронавируса

В США проведут масштабное тестирование потенциальных вакцин от короновируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru", сообщает Reuters.

Эксперимент позволит сократить 10 лет разработки и тестирования вакцины до месяцев. Чтобы достичь этого, ведущие производители вакцин согласились обмениваться данными и разрешать конкурентам использовать результаты своих клинических испытаний, если их собственный препарат окажется неудачным, утверждают ученые.

Все препараты, которые признают безопасными, протестируют 20-30 тысяч человек. Начало масштабных испытаний намечено на июль. По словам директора Национального института здоровья Фрэнсиса Колинза, в исследованиях могут участвовать от 100 до 150 тысяч человек.

В России первые результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях появятсяв начале июля. Они будут свидетельствовать о том, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или неверной.

Кроме того, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн рассказывал о неофициальном испытании экспериментальной вакцины на добровольцах. Выяснилось, что она дает нейтрализующие антитела.

По последним данным, в мире заражены более пяти миллионов человек. 338 142 тысяч скончались. В США заболели 1 600 723 человек, умерло более 95 тысяч.