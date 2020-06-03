Трамп выиграл на праймериз в штате Индиана

США 3 июня 2020 08:13 (UTC+04:00)
Трамп выиграл на праймериз в штате Индиана

Президент США Дональд Трамп выиграл во вторник на первичных выборах (праймериз) в штате Индиана. Об этом сообщает телеканал CBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Претендент в кандидаты на пост главы американской администрации от Демократической партии Джозеф Байден также одержал победу в данном штате.

Предвыборный общенациональный съезд Республиканской партии, на котором должны были выдвинуть кандидатуру Трампа в президенты на второй срок, изначально планировалось провести в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) 24-27 августа. Однако губернатор штата Рой Купер заявил, что из-за пандемии не может гарантировать проведение мероприятия.

Трамп заявил, что теперь республиканцы ищут новый штат для организации съезда.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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