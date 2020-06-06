Небольшой самолет разбился в США, погибли пять человек

Не менее пяти человек, включая двоих детей, погибли в пятницу при крушении небольшого самолета на севере американского штата Джорджия. Об этом со ссылкой на шерифа местной полиции сообщило местное подразделение телекомпании Fox, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на борту находился пилот и четыре члена семьи, летевшие из штата Флорида в штат Индиана на похороны. Никто из них не выжил.

Как отмечает Федеральное управление гражданской авиации США, самолет попал в шторм, однако на данный момент невозможно сказать, что именно он послужил причиной трагедии. Другие подробности инцидента не приводятся.