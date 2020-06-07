Трамп удивился небольшому числу протестующих в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп удивился небольшому числу протестующих в Вашингтоне. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Глава государства отметил, что толпа демонстрантов намного меньше, чем ожидалось. Он поблагодарил Национальную гвардию, Секретную службу и полицию города за отличную работу.
В то же время американский лидер заявил, что телеканал CNN и СМИ, принадлежащие корпорации MSDNC (Comcast), прикладывают все усилия, чтобы спровоцировать протестующих. Однако, к радости президента, у них небольшая аудитория.
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