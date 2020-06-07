Президент США Дональд Трамп удивился небольшому числу протестующих в Вашингтоне. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Глава государства отметил, что толпа демонстрантов намного меньше, чем ожидалось. Он поблагодарил Национальную гвардию, Секретную службу и полицию города за отличную работу.

В то же время американский лидер заявил, что телеканал CNN и СМИ, принадлежащие корпорации MSDNC (Comcast), прикладывают все усилия, чтобы спровоцировать протестующих. Однако, к радости президента, у них небольшая аудитория.