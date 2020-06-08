WSJ: NASA проверяет связи экс-сотрудника с Boeing по программе создания лунного модуля

Генеральная инспекция Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проводит расследование в отношении бывшего заместителя администратора по пилотируемым программам Дугласа Ловерро, который подозревается в предоставлении аэрокосмической корпорации Boeing преференций в тендере на разработку спускаемого модуля в рамках программы освоения Луны Artemis. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источников, инспекторы NASA проверяют, связывался ли Ловерро с Boeing по неофициальным каналам и какую именно информацию предоставлял аэрокосмическому гиганту. Есть сведения, что Boeing благодаря этому сотруднику NASA получила доступ к секретным данным об упомянутом выше тендере. Эти данные позволяли выиграть конкурс и одержать верх над такими его участниками, как компании SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса, а также Dynetics.

NASA в конце апреля выбрало SpaceX, Blue Origin и Dynetics для разработки лунного посадочного модуля, предназначенного для высадки астронавтов на поверхность Луны. Компания Маска предложила в качестве своего варианта посадочного модуля космический корабль многоразового использования Starship, Blue Origin - модуль Integrated Lander Vehicle (ILV), Dynetics - двухступенчатую систему Dynetics Human Landing System (DHLS). Объем контрактов составил $135 млн, $579 млн и $253 млн соответственно, пишет газета. По ее оценке, данные контракты в перспективе могут открыть доступ к миллиардам долларов, которые NASA планирует израсходовать на создание прототипов спускаемого модуля и их испытания.

Boeing выбыла из тендера еще в декабре прошлого года, когда космическое ведомство США окончательно определилось в выборе трех победителей. Согласно публикации, директор NASA Джеймс Брайденстайн 18 мая предложил Ловерро уйти в отставку. Заместитель руководителя пилотируемых программ на следующий день написал подчиненным прощальное письмо о том, что он "ранее в этом году пошел на большой риск ввиду необходимости выполнить поставленную задачу". Ловерро не разъяснил, что именно он имел в виду.

Лунная программа

Весной 2019 года NASA также анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Помощник заместителя директора NASA Том Уитмайер в середине мая информировал, что начало реализации первого этапа Artemis будет перенесено на конец 2021 года в связи с задержками, возникшими при создании ракеты-носителя SLS (Space Launch System) из-за распространения коронавируса.