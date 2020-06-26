Трамп пригрозил вандалам в Вашингтоне десятилетними тюремными сроками

Американский президент Дональд Трамп заявил, что акты вандализма во время протестов в Вашингтоне не останутся безнаказанными, а нарушители правопорядка получат десятилетние тюремные сроки, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Многие находятся под стражей, а многие другие разыскиваются за акты вандализма против федеральной собственности в парке Лафайет. 10 лет тюремного заключения!" - написал президент США в твиттере.

Трамп прикрепил к опубликованному сообщению фотографию с лицами вандалов.

Сообщается, что ущерб, нанесенный в ходе протестов Вашингтоне, может быть расценен как уголовное преступление.

После того, как протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, вспыхнули и в Вашингтоне, манифестанты в частности протестовали на площади Лафайет в непосредственной близости от Белого дома.

Тогда близ Белого дома были возведены заграждения, чтобы держать демонстрантов на расстоянии. Тем не менее, в одну из ночей протестующие попытались опрокинуть с постамента статую президента Эндрю Джексона, установленную на площади Лафайет. При этом на одной из сторон монумента они написали сокращение BHAZ (англ.: Black House Autonomous Zone - Автономная зона Черного дома).

Протесты в США начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.