Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Президент США Дональд Трамп одобряет решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста претендовать на высший государственный пост страны, но полагает, что в итоге певец поддержит республиканцев. Об этом американский лидер заявил в четверг в эфире телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мне нравится, что его голос будет услышан, но он всегда будет за нас", - сказал Трамп, комментируя высказывания Уэста о его планах участвовать в президентской гонке. "Он очень хороший парень, мы с ним замечательно ладим, - заверил глава государства. - Думаю, в итоге он будет поддерживать нас". Трамп подчеркнул, что "нужно остановить радикалов из числа левых".

Уэст 4 июля написал в Twitter, что собирается баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. 8 июля в интервью журналу Forbes исполнитель уточнил, что собирается участвовать в президентских выборах в США в текущем году в качестве независимого кандидата. Уэст отметил, что больше не поддерживает Трампа, несмотря на то что был его сторонником последние годы. Певец ранее не раз заявлял, что не исключает возможности включиться в борьбу за пост президента США. Он, в частности, допускал, что может претендовать на высший государственный пост на выборах, которые должны пройти в 2024 году.