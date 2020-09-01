Апелляционный суд оспорил полномочия Конгресса США требовать явки свидетелей на слушания

Апелляционный суд столичного округа Колумбия постановил, что Палата представителей Конгресса США не обладает правом добиваться через суд явки свидетелей на слушания для дачи показаний, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение было принято с перевесом в один голос: двое судей проголосовали "за", а один - "против". В ходе заседания рассматривался вопрос о повестке, направленной бывшему юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану главой юридического комитета Палаты представителей Джерролдом Надлером в апреле прошлого года. Суд постановил, что Макган не обязан выполнять это требование.

В постановлении подчеркивается, что в настоящий момент никакого юридического механизма, который бы делал повестку Конгресса обязательной для исполнения, не существует. При этом отмечается, что Конгрессу ничто не мешает принять новый закон, который бы регламентировал этот вопрос.

Повестка, которая рассматривалась в суде, была направлена Макгану через несколько дней после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам его расследования о приписываемых России попытках вмешательства в американские президентские выборы и сговоре президента США Дональда Трампа с Москвой. Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и по крайней мере трижды давал показания, а законодатели считали его ключевым свидетелем в деле о том, чинил ли Трамп препятствия правосудию. Однако в мае прошлого года Белый дом позволил Макгану проигнорировать требование законодателей.

В феврале апелляционный суд уже рассматривал вопрос о повестке, направленной Макгану. Тогда он тоже постановил, что демократы не имеют права обязывать Макгана выступать на слушаниях. Он также отменил решение нижестоящей инстанции, федерального суда столичного округа Колумбия, который в конце ноября 2019 года обязал экс-юрисконсульта дать показания в Конгрессе. Палата представителей позднее оспорила это решение суда, поэтому вопрос вновь вернулся на рассмотрение.

Как отмечает Politico, нынешнее решение также, скорее всего, не станет финальным. Законодатели могут оспорить его вновь как в апелляционном суде, так и в Верховном суде США.