Помпео заявил, что Трамп одобрил продажу сегмента соцсети TikTok на некоторых условиях

Президент США Дональд Трамп на некоторых условиях одобрил сделку по продаже американским компаниям Oracle и Walmart сегмента соцсети TikTok китайской ByteDance. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается транзакции с TikTok, то я видел ее основные положения. Президент [США Дональд Трамп] на ряде условий одобрил в целом то, что они [стороны] делают", - заметил Помпео. По его словам, в случае окончательного утверждения сделки "мы [США] обеспечим реальную защиту доступа, серьезную охрану и хранение данных в месте, которое не соединено с китайской информационной системой", - продолжал он.

Госсекретарь признал, что сделка предусматривает передачу Oracle и Walmart лишь 20% глобального бизнеса TikTok. "Китайские владельцы остальной доли будут получать дивиденды, но штаб-квартира будет располагаться на территории Америки, а данные будут храниться в надежном месте. Данные - это главная причина, по которой мы осаждали TikTok", - пояснил Помпео.

"Наше правило одно - мы не хотим, чтобы данные американских пользователей попадали в распоряжение Китайской коммунистической партии. Причину вы назвали верно, чтобы эти данные не оказались у секретного аппарата и не были использованы в их программе военно-гражданского назначения", - утверждает госсекретарь.