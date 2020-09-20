Помпео рассказал об условиях сделки по покупке сегмента TikTok в США

Президент США Дональд Трамп одобрил на некоторых условиях сделку по покупке Oracle и Walmart сегмента китайской соцсети TikTok, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Что касается транзакции с TikTok, то я видел ее основные положения. Президент [США Дональд Трамп] на ряде условий одобрил в целом то, что они [стороны] делают", - рассказал госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео подчеркнул, что США в случае заключения сделки обеспечат защиту и охрану данных в месте, которое "не соединено с китайской информационной системой", передает ТАСС.

Помпео признал, что речь идет о покупке лишь 20% соцсети. "Китайские владельцы остальной доли будут получать дивиденды, но штаб-квартира будет располагаться на территории Америки, а данные будут храниться в надежном месте. Данные - это главная причина, по которой мы осаждали TikTok", - пояснил Помпео. По его словам, США не хотели, чтобы данные американцев попали в распоряжении Китайской коммунистической партии.