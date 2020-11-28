Власти округа Лос-Анджелес рекомендовали жителям не покидать дома из-за пандемии

Власти округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) рекомендовали жителям не покидать дома без необходимости на фоне роста числа случаев заражения новым коронавирусом. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте местного департамента здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ограничительные меры вводятся "в связи с тем, что число случаев заражения сохраняется на тревожном уровне, а количество госпитализаций продолжает расти", подчеркнули власти. Жителям округа рекомендовано не покидать свои дома без необходимости. В случае, если избежать этого не удается, всем предписано обязательно носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

При условии неполного заполнения помещений разрешена работа школ, магазинов, спортивных залов, музеев, библиотек. Действие указа вступает в силу в понедельник, 30 ноября, оно будет сохраняться по меньшей мере до 20 декабря.

По данным властей, за последние пять дней среднее суточное число заражений коронавирусом в округе составляло 4 751. За минувшие сутки от заболевания, вызываемого инфекцией, умерли 24 человека.