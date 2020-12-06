Трамп заявил, что не хочет ждать 2024 года, чтобы вернуться в Белый дом

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, выступая в субботу перед сторонниками в штате Джорджия, заявил, что не хочет ждать следующих выборов, чтобы вернуть себе кресло главы государства, дав понять, что уверен в своей победе на состоявшихся 3 ноября президентских выборах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Следующая большая победа для нашего движения начинается прямо здесь, 5 января (в этот день в штате Джорджия пройдет второй тур выборов в Сенат - прим. ТАСС). Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть [республиканцам контроль] над Палатой представителей [Конгресса США]. Потом, в 2024 году, надеюсь, мне не придется быть кандидатом, мы собираемся снова выиграть Белый дом", - сказал Трамп. "Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад", - добавил он.

Это первое подобное выступление Трампа перед сторонниками после проведения в США всеобщих выборов. Мероприятие проводится в поддержку республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, переизбирающихся в Сенат Конгресса США. 5 января в штате пройдет второй тур выборов в верхнюю палату законодательного органа страны. От исхода голосования зависит соотношение сил в Сенате.

В ходе своего выступления Трамп в очередной раз заявил о многочисленных случаях нарушений и фальсификаций на выборах, а также вновь раскритиковал губернатора Джорджии Брайана Кемпа, которого до этого призывал созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания для обсуждения итогов выборов, а также обеспечить проверку подлинности подписей американцев на избирательных бюллетенях. "Надеюсь, наши законодательные органы и Верховный суд США выступят вперед и спасут нашу страну", - отметил президент.

Трамп призвал собравшихся отправиться на избирательные участки 5 января, подчеркивая важность предстоящего голосования. "Демократы пытались украсть пост президента. <...> Теперь они пытаются украсть эти два важных места в Сенате. <...> Эти места - последняя линия защиты, чтобы спасти Америку и защитить все то, чего мы достигли", - сказал республиканец.

О выборах в США

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.