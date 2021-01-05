Байден пообещал американцам по $2 тыс. в качестве соцпомощи в случае контроля демократами сената

США 5 января 2021 08:55 (UTC+04:00)
Байден пообещал американцам по $2 тыс. в качестве соцпомощи в случае контроля демократами сената

Избранный президент США Джо Байден заявил, что вопрос о получении населением страны $2 тыс. в качестве поддержки в условиях пандемии COVID-19 будет решен положительно, если демократам удастся получить контроль над сенатом, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Он выступил перед своими сторонниками в штате Джорджия, призвав подержать кандидатов в сенаторы демократов Джона Оссофа и у Рафаэля Уорнока.

"Если вы отправите Джона и Рафэля в Вашингтон, то чеки на $2 тыс. будут выданы. Это будет означать восстановление надежды, порядочности и чести для стольких людей, которые сражаются (с коронавирусом - ИФ) прямо сейчас".

Он добавил: "Дебаты по поводу $2 тыс. - это не какие-то абстрактные дебаты в Вашингтоне, это реальные жизни. Ваши жизни, жизни хороших, трудолюбивых американцев".

Байден сказал, что избрание Оссоффа и Уорнока "сломает тупик, в который попали Вашингтон и вся страна".

Он обвинил кандидатов-республиканцев Дэвид Пердью и Келли Леффлер в лояльности президенту Дональду Трампу, а не народу Джорджии.

"У вас есть два сенатора, которые считают, что присягнули Дональду Трампу, а не Конституции Соединенных Штатов", - сказал Байден.

В то же время кандидаты-демократы, по его словам, "будут работать не на меня, а на народ Джорджии".

Трамп, как ожидается, также выступит во вторник в Джорджии перед своими сторонниками.

Как сообщалось, сенатские республиканцы в среду минувшей недели заблокировали принятый Палатой представителей законопроект об увеличении суммы стимулирующих выплат в период пандемии COVID-19 с $600 до $2 тыс.

Поводом послужило то, что демократы в сенате отказали обсуждать внесение в законопроект о помощи поправок Трампа о расследовании редполагаемых нарушений на президентских выборах президента и об ответственности соцсетей за публикацию контента.

В Джорджии во вторник пройдет второй тур выборов в Сенат США. Эти выборы принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах. При такой расстановке сил демократы смогут беспрепятственно продвигать многие свои инициативы, против которых выступают республиканцы.

В случае, если республиканцы сохранят контроль над верхней палатой Конгресса, они смогут сводить на нет многие инициативы Байдена и, при желании, блокировать его назначения на ключевые посты.

В Сенате США заседают по два представителя от каждого штата.

К настоящему моменту по итогам выборов в ноябре республиканцы гарантировали себе 50 мест в сенате, а демократы - 48. Для контроля над палатой необходим 51 голос, поэтому республиканцам достаточно победы в Джорджии хотя бы одного из двух кандидатов.

Если оба потерпят неудачу, то у обеих партий будет по 50 представителей. В таких случаях решающий голос в сенате принадлежит вице-президенту, им избрана демократ Камала Харрис.

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