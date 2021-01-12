Умер миллиардер Шелдон Адельсон

Миллиардер и основатель Las Vegas Sands Шелдон Адельсон умер на 88-м году жизни. Соответствующее сообщение размещено во вторник на сайте этой компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, причиной смерти стали осложнения при лечении лимфомы.