Биржи в США завершили день слабым ростом

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию торгов в пятницу продемонстрировали слабый рост в ожидании нового пакета мер по поддержке американской экономики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 92,38 пункта (0,30%), до 31 148,13. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 15,09 пункта (0,39%) и оказался на отметке 3 886,83. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 78,55 пункта (0,57%), до 13 856,30.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,30%, до $56,96 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 1,13%, до $1 811,50 за тройскую унцию.

Хотя рост индекса S&P 500 в пятницу составил менее половины процента, по итогам всей прошедшей недели он оказался наиболее существенным с ноября прошлого года. Положительная динамика сохранялась в последние дни и у других основных биржевых индексов США. С утра отрицательное влияние на их рост оказали данные о медленном восстановлении рынка труда. Однако затем инвесторы, как отмечает газета The Wall Street Journal, пришли к выводу, что сохранение высокого уровня безработицы увеличивает вероятность быстрого принятия нового пакета мер по стимулированию экономики. Результатом этой уверенности и стал небольшой рост.