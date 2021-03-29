Индонезия, Сингапур и США проложат в Тихом океане телекоммуникационный кабель

Компании Индонезии, Сингапура и США проложат по дну Тихого океана телекоммуникационный кабель, который свяжет страны Юго-Восточной Азии и Соединенные Штаты. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении Keppel Telecommunications, Telekomunikasi Indonesia, а также Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Значение подводных кабелей в обеспечении глобальной связи достигает критического момента на фоне растущих требований к пропускной способности, стремительного распространения облачных технологий, использования мобильных устройств, а также развертывания систем связи пятого поколения (5G)", - указывается в сообщении.

Как ожидается, система Bifrost будет завершена к 2024 году и станет крупнейшим подобным проектом в Тихом океане. Кабель, протяженность которого составит 15 тыс. км, свяжет западное побережье Северной Америки с Индонезией, Сингапуром и Филиппинами.