Менее трети родителей в США готовы немедленно вакцинировать своих детей от COVID-19

Менее трети родителей в США готовы согласиться на прививку от COVID-19 для своих детей, как только такая процедура будет официально одобрена американскими властями для детских возрастных групп. Такие данные опроса, проведенного Kaiser Family Foundation ("Фондом семьи Кайзера"), американской некоммерческой организацией, занимающейся преимущественно проблемами здравоохранения, обнародовал в четверг вечером телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этому исследованию, лишь 29% родителей детей в возрасте до 18 лет "сразу же" отправят их на вакцинацию, как только она будет для них разрешена. 32% опрошенных заявили, что подождут и посмотрят, как вакцина себя проявит в отношении малолетних. 15% респондентов сказали, что пойдут на это, только если их к тому принудит администрация школ, в которых обучаются их дети, 19% - откажутся.

Такое отношение, как отметил телеканал, представляет серьезную проблему для выполнения поставленной администрацией Джо Байдена задачи по скорейшему формированию в стране коллективного иммунитета от COVID-19. "Нам будет очень сложно - если это вообще возможно - добиться формирования коллективного иммунитета, если наши дети не будут вакцинированы", - заявила CNN бывший глава департамента здравоохранения Балтимора (штат Мэриленд) Леана Вен.

Американская компания Pfizer, разработавшая совместно с германским партнером BioNTech вакцину от коронавируса, надеется предстоящей осенью добиться разрешения на ее применение для детей в возрасте от 2 до 11 лет, сообщил на этой неделе газете The Wall Street Journal глава компании Альберт Бурла. "В сентябре мы рассчитываем получить данные исследований и подать заявку на экстренное применение вакцины в двух категориях - детей в возрасте от 2 до 5 лет и от 5 до 11 лет", - сказал Бурла. Заявку на применение вакцины среди детей от 6 месяцев до 2 лет компания рассчитывает подать в "четвертом квартале 2021 года".

В настоящее время применение вакцины разрешено американскими властями только для людей старше 16 лет. Как стало известно ранее, в начале следующей недели Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США может одобрить ее применение для подростков от 12 до 15 лет.

По сведениям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, хотя бы одну прививку от COVID-19 сделали почти 45% жителей страны, полный курс вакцинации прошли чуть более 32% американцев. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 32,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 580 064 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.