Госдеп выдал 2,5 тыс. виз афганцам после сотрудничества с США в Афганистане

Соединенные Штаты выдали уже 2,5 тыс. специальных иммиграционных виз афганцам, которые сотрудничали с американскими военными в Афганистане. Об этом сообщил журналистам во время телефонного брифинга заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсам Брайан Маккеон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С января мы уже одобрили 2,5 тыс. специальных иммиграционных виз", - сказал он. Дипломат добавил, что Госдепартамент намерен "ускорить этот процесс" ввиду приближения крайнего срока вывода американских войск из Афганистана.

По словам руководителя рабочей группы при внешнеполитическом ведомстве, занимающейся эвакуируемыми лицами, Трейси Джейкобсон, Вашингтон принял решение временно разместить этих людей на военной базе Форт-Ли под Ричмондом в штате Вирджиния. "Мы работаем над тем, чтобы начать со следующей недели привозить их в США", - уточнила она.

Согласно данным западных СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским военным, в том числе в качестве переводчиков, и еще порядка 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. Американские правозащитники и законодатели призывают вашингтонскую администрацию отправить этих афганцев на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. Как отмечала ранее газета The New York Times, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не обеспечивает гарантий того, что эти люди в случае получения отказа не будут депортированы на родину.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американского контингента стартовал в мае. Предполагается, что он покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.