Власти США изучают меры по введению принудительной вакцинации

Американские власти изучают возможность введения принудительной вакцинации на федеральном уровне. Об этом заявила в эфире телеканала Fox News глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведущий поинтересовался у руководителя ЦКПЗ, поддерживает ли она идею введения обязательной вакцинации на уровне федеральных властей. "Изучением этого вопроса занимается администрация [президента США Джо Байдена]", - отметила Валенски.

"В целом я выступаю за более широкую вакцинацию. Помимо того, что мы изучаем эти меры, мне добавить нечего", - пояснила она.

ЦКПЗ во вторник рекомендовали полностью вакцинированным от коронавируса американцам в районах, где быстро распространяется коронавирус, "носить маски в помещениях и в общественных местах". В мае специалисты центров разрешили полностью вакцинированным жителям страны не носить маски в большинстве случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 612,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.