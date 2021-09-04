Число жертв урагана "Ида" увеличилось до 49 человек
Число погибших из-за наводнений в США в пятницу возросло до 49 человек, сообщает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Интенсивные осадки обрушились после урагана "Ида" на северо-восток США в среду и четверг, затопив автомобили, станции метро и дома в пяти штатах. Большинство погибших находились в собственных автомобилях, когда на них неожиданно обрушились потоки воды.
По меньшей мере 25 человек погибли в Нью-Джерси и 11 в Нью-Йорке. Наводнения также унесли жизни в Мэриленде, Пенсильвании и Коннектикуте.
Уровень воды в семи реках на северо-востоке достиг рекордной отметки за всю историю наблюдений, сообщил исследователь Дартмутского университета Эван Детье. Дренажные системы не справлялись с таким количеством воды.
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