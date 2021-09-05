В США предупредили об опасности «мю»-штамма коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что у «мю»-штамма коронавируса есть ряд мутаций, которые могут указывать на возможность уклоняться от защиты определенных антител. Об этом сообщает CBS News, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Фаучи отметил, что данная вариация вызывает беспокойство у специалистов. По его словам, эксперты внимательно наблюдают за мутациями COVID-19 и к «мю»-штамму относятся очень серьезно. При этом иммунолог подчеркнул, что на территории США сейчас по-прежнему доминирует «дельта»-штамм вируса.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересовалась новым штаммом коронавируссной инфекции. «Мю»-штамм, который впервые обнаружили в Колумбии, организация внесла в список мутаций COVID-19, которые вызывают интерес. «Хотя глобальная распространенность "мю"-варианта среди секвенированных случаев снизилась и в настоящее время составляет менее 0,1 процента, распространенность в Колумбии (39 процентов) и Эквадоре (13 процентов) постоянно увеличивается», —говорится в сообщении ВОЗ.