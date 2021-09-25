Афганские беженцы напали на военнослужащую США

Несколько афганских беженцев совершили нападение на военнослужащую США на базе Вооруженных сил Форт-Блисс в штате Нью-Мексико. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает телеканал Fox News.

Федеральное бюро расследований (ФБР) разбирается в произошедшем.

Инцидент произошел 19 сентября, небольшая группа мужчин, которая прибыла из Афганистана и временно содержится на базе, атаковала военнослужащую. Информация о личности женщины и подробности о ее состоянии не приводится.

«Мы получили обращение с базы Форт-Блисс и изучаем обстоятельства дела», — сказал представитель спецслужбы Дженетт Харпер. На базе ввели дополнительные меры безопасности, в том числе усилили патрули и сделали дополнительное освещение.