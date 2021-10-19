Самолет с 21 человеком на борту потерпел крушение в Техасе
Самолет, на борту которого находился 21 человек, упал в поле в округе Уоллер к западу от Хьюстона (штат Техас). Об этом сообщило во вторник местное отделение телекомпании ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В результате инцидента ранены два человека.
На кадрах с места происшествия видно, что корпус воздушного судна практически полностью разрушен, предположительно, в результате возгорания.
Информации о причинах крушения не поступало.
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