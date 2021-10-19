Белый дом обвинил Трампа в попытке подорвать Конституцию США

Администрация президента США Джо Байдена обвиняет экс-президента Дональда Трампа в попытке подорвать мирную передачу власти в США. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова прозвучали на брифинге, который транслировался изданием The Washington Post, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Речь идет о ситуации после президентских выборов 2020 года, когда Трамп не признал их итоги и требовал пересчитать голоса и расследовать нарушения, допущенные демократами. Кроме того, Псаки заявила, что таким образом 45-й президент США пытался подорвать нормы американской конституции.

26 сентября, выступая перед своими сторонниками в штате Джорджия, Трамп в очередной раз заявил, что выборы 2020 года прошли нечестно, а он одержал на них крупную победу. Он также обвинил власти штата в том, что они не мешали фальсификациям.