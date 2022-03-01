Американские пользователи отмечают масштабный сбой в работе Facebook
Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в понедельник в США и Канаде. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
90% сообщивших о проблемах пользователей Facebook жалуются на работу приложения, 9% отмечают неполадки с сайтом, еще 2% испытывают проблемы при авторизации.
Кроме того, сбои отмечают пользователи из Великобритании, Австралии и Франции.
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