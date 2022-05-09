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Губернатор Нью-Йорка заразилась коронавирусом

США Материалы 9 мая 2022 05:52
Губернатор Нью-Йорка заразилась коронавирусом

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Губернатору Нью-Йорка Кэти Хокул диагностировали коронавирус. Об этом она сообщила в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

Как заявила политик, она получила положительный результат теста на COVID-19.

Также она указала, что переносит заболевание без симптомов, так как прошла вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Ранее американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), исполняющее роль медицинского регулятора в США, приняло решение ограничить использование вакцины против коронавируса, разработанной Johnson & Johnson из-за побочного эффекта — повышенного риска развития синдрома свертывания крови.

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