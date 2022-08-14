Делегация Конгресса США намерена посетить Тайвань 14-15 августа

Делегация Конгресса США посетит 14-15 августа Тайвань. Об этом сообщил в воскресенье Американский институт на Тайване (де-факто посольство США, но имеет статус некоммерческой организации), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, законодатели во главе с сенатором Эдом Марки совершат визит на остров в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион.

Согласно заявлению института, они обсудят с представителями тайбэйской администрации "американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес".

В состав делегации также войдут конгрессмены Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Байер и Амата Радеваген.

2 и 3 августа в рамках турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Это был первый за 25 лет визит американского политика такого ранга. По итогам поездки Пекин ввел санкции в отношении Пелоси и ее семьи, а также приостановил работу нескольких китайско-американских межправительственных механизмов.