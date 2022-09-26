Apple начала производство смартфонов iPhone 14 в Индии

Американская компания Apple начала производство последней модели смартфонов iPhone 14 в Индии. Об этом со ссылкой на заявление Apple сообщила в понедельник газета Hindustan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Производство iPhone 14 запущено на заводе Foxconn в Сриперумбудуре около города Ченнаи. Сделанные в Индии устройства будут доступны местным покупателям уже в ближайшие несколько дней. "Мы воодушевлены тем, что будем собирать флагманский iPhone 14 в Индии", - заявили в Apple.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что Apple долгое время производила большую часть своих iPhone в Китае, однако стремилась найти альтернативы в связи с осложнением отношений между правительствами США и КНР.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире. Завод тайваньской Foxconn в Индии - ее основной подрядчик, где уже собираются предыдущие модели iPhone.