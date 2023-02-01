Credit Suisse считает "весьма вероятным" дальнейшее снижение роли доллара в мире

Аналитики швейцарского банка Credit Suisse считают "весьма вероятным" продолжение снижения роли американского доллара в мировых валютных резервах. Как отмечается в опубликованном в среду докладе этого банка "Будущее монетарной системы", за последние два десятилетия доля доллара в валютных резервах уменьшилась и мир постепенно движется к "более многополярной валютной системе", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дальнейшее уменьшение роли доллара в мировых валютных резервах возможно и, на наш взгляд, весьма вероятно", - констатировали эксперты. Они напомнили, что вес доллара в валютных резервах остается показателем его "гегемонии". Вместе с тем аналитики обратили внимание на "свидетельства того, что крупные центральные банки диверсифицируют свою деятельность, отказываясь от доллара США, возможно, чтобы ограничить риски санкций".

Доля доллара в мировых валютных резервах снизилась за последние два десятилетия, "фактически продолжая тенденцию, наметившуюся в конце 1970-х годов после отмены привязки доллара США к золоту и периода высокой макроэкономической нестабильности в Соединенных Штатах", отмечается в докладе. В 1999 году резко выросла доля евро, хотя в дальнейшем заметного роста не было. Во-вторых, постепенно росла доля других валют в резервах, в частности после кризиса 2008 года. Третья тенденция состоит "в постепенном увеличении доли китайского юаня примерно с 2015 года, хотя она и остается очень низкой". По мнению аналитиков, "мир постепенно движется к более многополярной валютной системе". "Вопрос в том, продолжится ли этот процесс в довольно гладкой манере" или произойдет "структурный сдвиг или разворот", отметили эксперты.

В Credit Suisse исходят из того, что "в обозримом будущем нет явных кандидатов на замену доллара США в качестве ведущей валюты". По мнению экспертов, "создание глобальной валюты остается иллюзорным - для этого потребуется интенсивное сотрудничество в геополитической среде". В то же время углубление рынка капитала и расширение торговли между основными развивающимися рынками "повышает роль их валют". Более того, схемы взаимного страхования для защиты от последствий колебаний доллара США и альтернативная схема платежей "указывают на более многополярный валютный мир", резюмировали аналитики.