Администрация Байдена запросит у конгресса самый крупный в истории оборонный бюджет

Администрация американского президента Джо Байдена планирует запросить у конгресса на 2024 год крупнейший за всю историю США оборонный бюджет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Politico со ссылкой на заместителя главы Пентагона Майкла Маккорда.

"Администрация Байдена собирается запросить у конгресса крупнейший в истории бюджет для Пентагона, сообщил заместитель Минобороны по финансовым вопросам", - сообщает издание.

"Я ожидаю, что это будет более значительная сумма, чем конгресс предоставил в прошлом году", - приводит Politico слова Маккорда.

Он отметил, что Пентагон будет инвестировать в производство боеприпасов, чтобы пополнить запасы США, а также для поставок в Украину. По его словам, власти очень близки к тому, чтобы определиться с окончательной суммой оборонного бюджета. Отмечается, что Белый дом включит этот показатель в общий бюджетный запрос на 2024 год, который, как ожидается, обнародуют 9 марта.

В декабре американские законодатели одобрили выделение рекордных $858 млрд на оборонные нужды. В них входят $817 млрд для Пентагона и средства для разработки ядерного оружия и на другие программы национальной безопасности. Эта сумма на 10% больше, чем в 2022 финансовом году, и на $45 млрд превысила сумму, запрошенную Байденом.