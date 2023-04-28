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На Аляске два вертолета ВВС США потерпели крушение

США Материалы 28 апреля 2023 05:42 (UTC +04:00)
На Аляске два вертолета ВВС США потерпели крушение

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Два американских военных вертолета потерпели крушение в штате Аляска. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя объединенной базы ВС США Эльмендорф-Ричардсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, два вертолета AH-64 Apache потерпели крушение при возвращении с тренировочного вылета в районе населенного пункта Хили. На борту каждой машины находились два человека, их состояние не известно. Как уточняет AP, вертолеты находились на базе ВВС США Форт-Уэйнрайт.

Ведется расследование обстоятельств инцидента. На месте работают спасатели.

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