Десантис подтвердил участие в выборах президента США

Губернатор Флориды Рон Десантис официально объявил в среду, что баллотируется на пост президента США в 2024 году, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я баллотируюсь в президенты, чтобы возглавить наше великое возвращение Америки", - заявил Десантис в беседе с владельцем Twitter Илоном Маском в голосовом чате Twitter Spaces.

Во время разговора Десантиса и Маска наблюдались технические сбои в голосовом чате - неоднократно прерывался звук.

"Серверы несколько перегружены", - сказал Маск.

Мобильное приложение Twitter выходило из строя, и пользователи жаловались, что не могут прослушать трансляцию. По словам модератора дискуссии Дэвида Сакса, сбои могли быть вызваны большим количеством пользователей, пытающихся присоединиться к прослушиванию.

Ранее американские СМИ сообщали, что Десантис подал заявление в Федеральную избирательную комиссию США.

44-летний Десантис с 2019 года занимает пост губернатора Флориды. До этого с 2013 по 2018 год был членом палаты представителей США от этого штата. Он считается самым серьезным соперником экс-президента США Дональда Трампа среди других кандидатов-республиканцев.

О намерении побороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили уже несколько человек, в том числе и сам Трамп, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший постпред США в ООН Никки Хейли, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и бизнесмены Вивек Рамасвами, Перри Джонсон, а также радиоведущий Ларри Элдер.