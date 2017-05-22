Азербайджан помогает США в сохранении тысяч рабочих мест - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, расположенный в Каспийском регионе стратегический партнер Соединенных Штатов, превращается в ключевой транспортный узел на историческом «Шелковом пути», о чем свидетельствует недавняя покупка авиакомпанией Silk Way Airlines 10 новых самолетов Boeing 737-Max 8, которые будут построены на заводе в Рентоне. Об этом говорится в статье посла Азербайджана в США Элина Сулейманова, опубликованной американским ресурсом Herald net.

«Предоставляя экономические возможности и обеспечивая безопасные поставки энергоресурсов, Азербайджан выступает вместе с США в борьбе с терроризмом и в стремлении к миру», - пишет Сулейманов.

По его словам, заключенный на покупку американских самолетов контракт способствует поддержке свыше 12 000 рабочих на сборочном заводе в Рентоне, что увеличит производство. В аэрокосмической отрасли, испытывающей в настоящее время сокращение спроса на широкофюзеляжные самолеты, появление Азербайджана в качестве экспортного рынка для Boeing, поможет противостоять давлению в случае дальнейшего сокращения рабочих мест, в частности как это произошло с недавним увольнением инженеров компании, пишет Сулейманов.

Это третий пример крупных заказов Азербайджана, приобретшего самолеты Boeing, пишет посол, добавив, что в 2015 году Silk Way приобрел три грузовых самолета Boeing 747-8, изготовленных на заводе Boeing в Эверетте, обеспечив в общей сложности занятость для 30 000 рабочих.

«В том же году авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» - перевозчик и крупнейшая авиакомпания нашей страны - приобрела свой первый Boeing 787 Dreamliner, собранный в Южной Каролине. Сегодня авиакомпания «Азербайджанские авиалинии Dreamliner» соединяет наши страны посредством постоянного рейса Баку-Нью-Йорк», - пишет посол.

По словам посла, он гордится тем, что Азербайджан вносит свой вклад в сектор, который поддерживает порядка 252 800 рабочих мест в штате Вашингтон, с 21 миллиардами долларов в виде заработной платы и почти 95 миллиардами оборота.

Партнерство Азербайджана с Соединенными Штатами простирается далеко за пределы покупки авиалайнеров, пишет Сулейманов, подчеркнув, что, гранича с Ираном и Россией, Азербайджан является надежным американским союзником в сложном окружении.

В течение 24 часов после атаки террористов 11 сентября 2001 года, Азербайджан предложил США безоговорочную поддержку в борьбе с терроризмом, предоставив американским военным самолетам, воздушное пространство и аэродромы для доставки коалиционным силам в Афганистане порядка трети всех грузов. В то же время азербайджанские солдаты служат плечом к плечу с американцами в Афганистане.

«Мы продолжаем сотрудничать с США и их союзниками в борьбе с терроризмом, распространением ядерного оружия и незаконным оборотом наркотиков. Обладая семью миллиардами баррелей нефтяных запасов и 30 триллионами кубических футов запасов природного газа, Азербайджан ежедневно доставляет около миллиона баррелей нефти в Европу, а также обеспечивает 40 процентов потребления энергоресурсов Израиля. Посредством новой трубопроводной сети «Южного газового коридора» Азербайджан ежегодно будет поставлять в Европу 16 миллиардов кубометров природного газа, обеспечивая энергетические потребности Европы», – пишет посол.

Экономический потенциал Азербайджана - это гораздо больше, чем энергия, говорится в статье. Только за прошлый год в Азербайджан было экспортировано американских товаров на сумму 434,2 миллионов долларов, а импортировано товаров на сумму 142 миллионов, при этом профицит торгового баланса составил 292,2 миллиона, пишет посол. Американские компании экспортируют в Азербайджан самолеты и тяжелую технику, изучая возможность инвестиций в телекоммуникационный и другие отрасли ненефтяного сектора, говорится в статье.

Не менее важно, что Азербайджан помогает Америке и ее друзьям строить мосты с исламским миром, пишет Сулейманов, добавляя, что, будучи преимущественно мусульманским обществом, со светским правительством, Азербайджан является примером плюрализма и умеренности, предлагая религиозную свободу для ислама, христианства и иудаизма.

«В течение 1400 лет наша еврейская община, насчитывающая сегодня около 30 000 человек, жила рядом с мусульманами без антагонизма или преследований. В 1918 году Азербайджан стал первым мусульманским государством, признавшим право женщин на участие в голосовании - за два года до того, как это произошло в США», - пишет Сулейманов.

Участвуя в европейских институтах, в том числе в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также в Организации исламского сотрудничества, объединяющей 56 мусульманских стран, Азербайджан способствует взаимопониманию, отметил посол, добавив, что, имея тесные связи с США, Израилем, Европейским Союзом и мусульманскими странами Баку стремится превратить раскол в диалог.

(Автор: Эльмира Таривердиева)