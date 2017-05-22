Азербайджан призывает Европарламент поддержать «Платформу мира между Азербайджаном и Арменией »

22 мая 2017 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан призывает Европарламент и другие международные организации поддержать «Платформу мира между Азербайджаном и Арменией».

"Этот месседж мы озвучиваем и в Европарламенте, и здесь, и в других международных организациях", - сказал председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов в понедельник журналистам после встречи с делегацией Европарламента, находящейся с визитом в Азербайджане.

Сеидов отметил, что эти отношения должны быть двусторонними. «Азербайджан готов и к переговорам, и к налаживанию связей. А согласие противоположной стороны под вопросом. Уверен, что открытые и свободные отношения между комитетами поднимут на высокий уровень отношения между парламентом Азербайджана и Европарламентом, а также сыграют большую роль в донесении до европейской общественности правды о самой болезненной проблеме Азербайджана – нагорно-карабахском конфликте", - сказал Сеидов.

В декабре прошлого года, по инициативе азербайджанской стороны, была создана платформа мира между Азербайджаном и Арменией, которая будет предпринимать шаги для примирения народов Азербайджана и Армении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёновап)

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