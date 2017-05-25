Ряд граждан пытались незаконно вскрыть безымянные могилы – госкомиссия Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Наблюдаемые в последние дни факты распространения фотоснимков с траурных процессий, а также фотографий безымянных могил, где похоронены лица, погибшие во время армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, в ходе интенсивных военных операций, были неоднозначно встречены общественностью. Отдельные граждане попытались предпринять ряд незаконных шагов по вскрытию безымянных могил, говорится в сообщении Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, распространенном в четверг.

В сообщении говорится, что для эксгумации могил, относительно которых существуют предположения, что они принадлежат лицам, без вести пропавшим в результате вооруженных конфликтов, в первую очередь, должна быть собрана связанная с ними полная и всесторонняя информация, а у близких родственников взяты анализы ДНК. Только после завершения этого процесса на основании решения полномочных государственных органов назначается судебно-медицинская экспертиза и определяется состав других специалистов, после чего должны быть проведены работы по вскрытию могилы.

После того, как собранные в требуемом порядке человеческие останки пройдут необходимые процедуры в лаборатории, проводится сравнение и идентификация анализов, взятых с трупа, с биологическими данными близких родственников пропавшего без вести лица. В случае положительного результата останки передаются семье.

В данный момент Госкомиссия совместно с Международным комитетом Красного Креста продолжает необходимые меры в этой сфере.

По завершению необходимых процедур на установленных безымянных могилах будут проведены работы по эксгумации по международным стандартам, и идентифицированные останки будут переданы семьям.

Согласно соответствующему законодательству Азербайджана, учитывая, что эксгумация безымянных могил и перенос в другие места останков трупа без разрешения соответствующих правоохранительных судебных органов предусматривает уголовную ответственность, Госкомиссия призывает представителей местных территориально-административных органов и граждан не совершать подобных противоправных действий.

(Текст: Кямаля Сеидова)