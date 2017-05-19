Ликвидация ВАК преследует политическую цель - азербайджанский депутат

19 мая 2017 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решение Верховного суда России об аннулировании регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) преследует политическую цель, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Фазаиль Ибрагимли.

По его словам, это одно из средств давления на Азербайджан.

Депутат считает, что аннулирование регистрации ВАК - это также проявление безразличного отношения к гражданам России. «Кроме того, это наносит удар по межгосударственным отношениям. Говорить, что в результате ликвидации ВАК отношения между Россией и Азербайджаном закончатся, неправильно. Отношения между Азербайджаном были и до создания ВАК, будут продолжаться и в будущем. Этот шаг был предпринят в политической плоскости и является одним из методов давления на Азербайджан», - сказал депутат.

Ибрагимли считает, что ликвидация ВАК также является шагом, направленным на нарушение стабильности внутри России.

По мнению депутата, Россия действительно должна задуматься над этим вопросом. «Шаги, противоречащие интересам около двух миллионов азербайджанцев, проживающих в России, вызывают недовольство этих граждан. Такое отношение к своим гражданам со стороны государства, естественно, приветствоваться не будет», - сказал Ибрагимли.

Отметим, что 15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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