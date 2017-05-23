Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Проведение IV Игр исламской солидарности в нашей стране является проявлением уважения и поддержки всем исламским миром Азербайджана и азербайджанского народа (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Дорогие соотечественники, Азербайджан одержал очередную историческую победу. Проведение IV Игр исламской солидарности в нашей стране является проявлением уважения и поддержки всем исламским миром Азербайджана и азербайджанского народа.

Об этом Первый вице-президент Азербайджана, председатель Оргкомитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева сказала в ходе своего выступления в понедельник на церемонии закрытия Исламиады в Баку.

"Президент Азербайджанской Республики Ваше превосходительство Ильхам Алиев, Генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности Файсал Абдулазиз аль-Нассар, уважаемые члены Спортивной федерации исламской солидарности, спортсмены исламского мира. Дамы и господа. Уважаемые гости. Добро пожаловать на церемонию закрытия Игр исламской солидарности Баку-2017.

Дорогие соотечественники, Азербайджан одержал очередную историческую победу. Проведение IV Игр исламской солидарности в нашей стране является проявлением уважения и поддержки всем исламским миром Азербайджана и азербайджанского народа. Уверена, что представляющие более чем 50 стран спортсмены и гости столицы сохранят в своих сердцах добрые воспоминания, связанные с нашей страной.

В эти дни азербайджанский народ еще раз продемонстрировал свое гостеприимство и радушие. Азербайджан показал, что является большим спортивным государством. Наша национальная команда завоевала в общем зачете первое место. Горжусь этой исторической победой и сердечно поздравляю азербайджанский народ!

Еще большей победой является торжество солидарности и единства исламского мира, которого мы добились в эти дни. Давайте все сохраним это единство, усилим исламскую солидарность. Пусть Аллах хранит всех мусульман!" - сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"Дорогие друзья! В последние 10 дней спортсмены исламского мира собрались вместе в рамках грандиозного торжества спорта, дружбы и единства. Их боевой дух и самоотверженность действительно были захватывающими. Было замечательно наблюдать за их выступлениями.

Спортсмены, я поздравляю вас с вашими достижениями и выражаю благодарность за радость, которую вы принесли зрителям исламского мира! Это были ваши Игры, и ваши выступления на спортивных соревнованиях сделали их грандиозными. Надеюсь, что после отъезда из Баку вы всю жизнь будете хранить самые добрые воспоминания", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности подчеркнула, что национальная команда Азербайджана завоевала 162 медали, в том числе 75 золотых, и, заняв первое место в медальном зачете, еще раз порадовала нас.

"Азербайджанские спортсмены, ваши самоотверженность и мастерство продолжают вдохновлять наших соотечественников, и послужат самым ярким примером для будущего поколения. Увиденная нами за последние 10 дней здесь, в Баку на этих Играх солидарность исламского мира стала для нас и для всех очередной большой победой. Очень радует, что Азербайджан поддержал дух дружбы между народами. Все мы должны неустанно стараться для продолжения в будущем этой священной миссии. Я хочу выразить признательность Спортивной федерации исламской солидарности за созданную возможность приветствовать в Баку спортсменов исламского мира, укрепляющих узы солидарности между народами. Эти Игры и многие другие важные международные спортивные, гуманитарные и политические мероприятия еще больше укрепили авторитет Баку как центра открытости и толерантности", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила, что наша столица с открытой душой приняла исламскую спортивную общественность, и успешность этих Игр указывает на преданность и энтузиазм всего Азербайджана. "Наши гости, прибывшие со всего мира, ознакомились с богатой культурой и знаменитым гостеприимством Азербайджана - страны, приверженной своему древнему наследию и традициям, решительно смотрящей в будущее. Мы были рады видеть вас в одном из самых красивых городов мира, в Баку. Мы искренне и с открытой душой желаем вновь видеть вас в Азербайджане ", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

"Дорогие волонтеры, спасибо! Наши гости чувствовали себя как дома. Вы сыграли большую роль в успешности этих Игр. Если атлеты - бьющееся сердце Баку-2017, то вы были широкой душой этих Игр. Вы показали миру свою искренность и волю. Я очень признательна каждому из вас за проделанную вами работу!" - сказала председатель Оргкомитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева.

"Мы продолжим приветствовать мир в Баку. Этим летом будет проведен турнир Гран-при Азербайджана Формулы 1, в сентябре - чемпионат Европы по волейболу среди женщин. В 2020 году здесь, на Бакинском Олимпийском стадионе состоятся матчи чемпионата Европы по футболу. В момент завершения Игр Баку-2017 я хочу выразить признательность каждому, кто принял участие в этом грандиозном мероприятии, спортсменам и зрителям, организаторам и волонтерам. С удовольствием объявляю, что очередные Игры исламской солидарности будут проведены в 2021 году в Стамбуле. Мы желаем нашим турецким братьям и сестрам больших успехов! Таким образом, я с чувством гордости объявляю IV Игры исламской солидарности закрытыми. Спасибо, Баку! Спасибо, Азербайджан!" - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.