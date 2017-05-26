Петр Порошенко: Азербайджан демонстрирует высокие темпы развития

26 мая 2017 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Петр Порошенко в пятницу направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики.

«От имени народа Украины и от себя лично сердечно поздравляю вас по случаю государственного праздника - Дня Республики. За годы независимости Азербайджан, укрепляя свои позиции на международной арене, решительно демонстрирует высокие темпы развития. Это, несомненно, будет способствовать решению вопроса о восстановлении территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ, который является национальным вопросом для Азербайджанской Республики и в отношении которого позиция Украины остается неизменной. Мы также высоко ценим позицию Азербайджана в связи с поддержкой территориальной целостности Украины.

Я твердо уверен, что ваш официальный визит в Украину, проведение очередного заседания Совета президентов Украины и Азербайджана придадут мощный импульс развитию нашего партнерства на благо народов наших стран. Пользуясь случаем, хотел бы подтвердить мое приглашение посетить с официальным визитом Украину в удобное для вас время», - говорится в поздравлении.

Петр Порошенко пожелал Ильхаму Алиеву успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу - мира, благополучия и благоденствия.

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