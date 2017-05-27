Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Египта Абдул-Фаттаху ас-Сиси.

«Уважаемый господин Президент. Глубоко потрясены известием о гибели и ранении пассажиров, большинство из которых были дети, в результате обстрела автобуса из автоматического оружия в провинции Аль-Минья.

Мы безгранично возмущены подобными жестокими деяниями против мирных людей, считаем необходимым и важным вести решительную и всеобщую борьбу со всеми проявлениями терроризма.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю исцеления раненым и пострадавшим», - говорится в тексте соболезнования.