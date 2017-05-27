Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта

27 мая 2017 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Египта Абдул-Фаттаху ас-Сиси.

«Уважаемый господин Президент. Глубоко потрясены известием о гибели и ранении пассажиров, большинство из которых были дети, в результате обстрела автобуса из автоматического оружия в провинции Аль-Минья.

Мы безгранично возмущены подобными жестокими деяниями против мирных людей, считаем необходимым и важным вести решительную и всеобщую борьбу со всеми проявлениями терроризма.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю исцеления раненым и пострадавшим», - говорится в тексте соболезнования.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: В основе господствующей в Азербайджане стабильности лежат единство между народом и властью, наша политика и достигнутые успехи
Политика 26 мая 23:47
В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 26 мая 22:11
Президент Ильхам Алиев: В отличие от побирающейся Армении, мы обеспечиваем нашу армию за свой счет, живем как независимая страна
Политика 26 мая 19:06
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не допустит, чтобы кто-то вмешивался в его дела
Политика 26 мая 18:57
Президент Ильхам Алиев: За попытками воспрепятствовать реализации TAP стоят большие деньги
Энергетика 26 мая 18:44
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в первую очередь думает о своих интересах, безопасности, развитии, благосостоянии
Политика 26 мая 18:27
Дональд Трамп: США решительно поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Политика 26 мая 17:02
Петр Порошенко: Азербайджан демонстрирует высокие темпы развития
Политика 26 мая 15:59
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме по случаю Дня Республики (ФОТО)
Политика 26 мая 13:12
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, воздвигнутый в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Политика 26 мая 10:07
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
Политика 26 мая 00:04
В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 25 мая 23:58
Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение о повышении стипендий
Политика 25 мая 20:54
Отозван посол Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне
Политика 25 мая 18:49
Президент Ильхам Алиев присвоил Махмуду Набиеву почетное звание "Заслуженный юрист"
Политика 25 мая 18:21
Президент Ильхам Алиев наградил Аббасали Новрузова орденом "Шохрат"
Политика 25 мая 18:16
Айдын Алиев награжден орденом "Шохрат"
Политика 25 мая 18:08
Владимир Путин: Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене
Политика 25 мая 17:26