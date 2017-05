Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по тхэквондо Исламиады в Баку (ФОТО) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, Первая леди, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева и члены их семьи в среду наблюдали за финалом соревнований по тхэквондо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по тхэквондо среди мужчин в весовой категории до 80 килограмм. Золотую медаль в этой весовой категории завоевал азербайджанский спортсмен Милад Беиги Харчегани.

Президент Ильхам Алиев также наградил, победителей соревнований по тхэквондо среди мужчин в весовой категории свыше 87 килограмм. "Золото" в этой весовой категории принес Азербайджану Радик Исаев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

