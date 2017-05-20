Баку-2017: Азербайджанский борец-вольник выиграл очередное "золото" Исламиады

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец-вольник Джамаледдин Магомедов выиграл очередное "золото" на соревнованиях в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Выступающий в весовой категории до 125 кг Джамаледдин Магомедов в финале соревнований одержал победу над представителем Казахстана Даулетом Шабанбайем со счетом 12:8.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.