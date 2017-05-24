Участникам I Бакинского шопинг-фестиваля вернули НДС почти на 2 млн манатов - министр

24 мая 2017 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках первого Бакинского шопинг-фестиваля покупателям было возвращено НДС на сумму 1,8 миллиона манатов, сказал в среду министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на пресс-конференции по итогам фестиваля.

"Участниками первого Фестиваля стали 205 магазинов, 172 из которых участвовали в программе возврата НДС. В рамках системы Tax free покупателям было выдано 23 242 счет-фактуры, общий оборот по которым составил около 18,17 миллиона манатов", - сказал министр.

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