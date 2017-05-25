В Азербайджане начинается регистрация обращений на получение льготного жилья

25 мая 2017 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 30 мая 2017 года начнется регистрация обращений граждан, имеющих право на получение квартир, находящихся в распоряжении государственного агентства по жилищному строительству при Президенте Азербайджана, на льготных условиях, говорится в четверг в сообщении Госагентства.

С подробной инструкцией по использованию системы льготного жилья и списком документов, которые необходимо представить по категориям лиц можно ознакомиться на странице mida.gov.az и mida.az.

Для предъявления обращения за получением льготного жилья необходимо будет использовать электронную подпись или ASAN Imza, которые можно получить, обратившись в информационно-вычислительный центр министерства транспорта, связи и высоких технологий или в центры "Службы ASAN".

Для обеспечения удобства, граждане, имеющие право на получение квартир смогут получить подробную информацию о необходимых процедурах и представить документы в центрах "Службы ASAN" в Баку №1, №2, №3, а также в Сумгайыте.

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