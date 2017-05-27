Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0003 маната (0,0176 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70216 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 15 мая 1,7025 22 мая 1,7023 16 мая 1,7025 23 мая 1,7023 17 мая 1,7022 24 мая 1,7021 18 мая 1,7022 25 мая 1,7021 19 мая 1,7023 26 мая 1,7020 Средний курс за неделю 1,70234 Средний курс за неделю 1,70216

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0015 маната (0,0788 процентов). Средневзвешенный курс составил 1,90846 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 15 мая 1,8609 22 мая 1,9047 16 мая 1,8715 23 мая 1,9152 17 мая 1,8905 24 мая 1,9029 18 мая 1,8971 25 мая 1,9133 19 мая 1,8916 26 мая 1,9062 Средний курс за неделю 1,88232 Средний курс за неделю 1,90846

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе остался без изменений. Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02992 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 15 мая 0,0300 22 мая 0,0300 16 мая 0,0302 23 мая 0,0301 17 мая 0,0301 24 мая 0,0302 18 мая 0,0297 25 мая 0,0302 19 мая 0,0296 26 мая 0,0300 Средний курс за неделю 0,02992 Средний курс за неделю 0,0301

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0008 маната (0,1681 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,4769 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 15 мая 0,4772 22 мая 0,4760 16 мая 0,4801 23 мая 0,4775 17 мая 0,4797 24 мая 0,4757 18 мая 0,4749 25 мая 0,4785 19 мая 0,4709 26 мая 0,4768 Средний курс за неделю 0,47656 Средний курс за неделю 0,4769

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 8,0493 маната (0,3777 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2135,35976 маната.

Изменение стоимости унции золота: 15 мая 2096,2031 22 мая 2131,2796 16 мая 2099,6933 23 мая 2142,9404 17 мая 2100,8552 24 мая 2131,2845 18 мая 2140,3463 25 мая 2131,9654 19 мая 2137,9186 26 мая 2139,3289 Средняя стоимость за неделю 2115,0033 Средняя стоимость за неделю 2135,35976

(Автор: Анвар Мамедов)