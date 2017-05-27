Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0003 маната (0,0176 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70216 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
15 мая
|
1,7025
|
22 мая
|
1,7023
|
16 мая
|
1,7025
|
23 мая
|
1,7023
|
17 мая
|
1,7022
|
24 мая
|
1,7021
|
18 мая
|
1,7022
|
25 мая
|
1,7021
|
19 мая
|
1,7023
|
26 мая
|
1,7020
|
Средний курс за неделю
|
1,70234
|
Средний курс за неделю
|
1,70216
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0015 маната (0,0788 процентов). Средневзвешенный курс составил 1,90846 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
15 мая
|
1,8609
|
22 мая
|
1,9047
|
16 мая
|
1,8715
|
23 мая
|
1,9152
|
17 мая
|
1,8905
|
24 мая
|
1,9029
|
18 мая
|
1,8971
|
25 мая
|
1,9133
|
19 мая
|
1,8916
|
26 мая
|
1,9062
|
Средний курс за неделю
|
1,88232
|
Средний курс за неделю
|
1,90846
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе остался без изменений. Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02992 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
15 мая
|
0,0300
|
22 мая
|
0,0300
|
16 мая
|
0,0302
|
23 мая
|
0,0301
|
17 мая
|
0,0301
|
24 мая
|
0,0302
|
18 мая
|
0,0297
|
25 мая
|
0,0302
|
19 мая
|
0,0296
|
26 мая
|
0,0300
|
Средний курс за неделю
|
0,02992
|
Средний курс за неделю
|
0,0301
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0008 маната (0,1681 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,4769 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
15 мая
|
0,4772
|
22 мая
|
0,4760
|
16 мая
|
0,4801
|
23 мая
|
0,4775
|
17 мая
|
0,4797
|
24 мая
|
0,4757
|
18 мая
|
0,4749
|
25 мая
|
0,4785
|
19 мая
|
0,4709
|
26 мая
|
0,4768
|
Средний курс за неделю
|
0,47656
|
Средний курс за неделю
|
0,4769
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 8,0493 маната (0,3777 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2135,35976 маната.
|
Изменение стоимости унции золота:
|
15 мая
|
2096,2031
|
22 мая
|
2131,2796
|
16 мая
|
2099,6933
|
23 мая
|
2142,9404
|
17 мая
|
2100,8552
|
24 мая
|
2131,2845
|
18 мая
|
2140,3463
|
25 мая
|
2131,9654
|
19 мая
|
2137,9186
|
26 мая
|
2139,3289
|
Средняя стоимость за неделю
|
2115,0033
|
Средняя стоимость за неделю
|
2135,35976
(Автор: Анвар Мамедов)