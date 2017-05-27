Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

27 мая 2017 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0003 маната (0,0176 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70216 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

15 мая

1,7025

22 мая

1,7023

16 мая

1,7025

23 мая

1,7023

17 мая

1,7022

24 мая

1,7021

18 мая

1,7022

25 мая

1,7021

19 мая

1,7023

26 мая

1,7020

Средний курс за неделю

1,70234

Средний курс за неделю

1,70216

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0015 маната (0,0788 процентов). Средневзвешенный курс составил 1,90846 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

15 мая

1,8609

22 мая

1,9047

16 мая

1,8715

23 мая

1,9152

17 мая

1,8905

24 мая

1,9029

18 мая

1,8971

25 мая

1,9133

19 мая

1,8916

26 мая

1,9062

Средний курс за неделю

1,88232

Средний курс за неделю

1,90846

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе остался без изменений. Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02992 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

15 мая

0,0300

22 мая

0,0300

16 мая

0,0302

23 мая

0,0301

17 мая

0,0301

24 мая

0,0302

18 мая

0,0297

25 мая

0,0302

19 мая

0,0296

26 мая

0,0300

Средний курс за неделю

0,02992

Средний курс за неделю

0,0301

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0008 маната (0,1681 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,4769 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

15 мая

0,4772

22 мая

0,4760

16 мая

0,4801

23 мая

0,4775

17 мая

0,4797

24 мая

0,4757

18 мая

0,4749

25 мая

0,4785

19 мая

0,4709

26 мая

0,4768

Средний курс за неделю

0,47656

Средний курс за неделю

0,4769

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 8,0493 маната (0,3777 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2135,35976 маната.

Изменение стоимости унции золота:

15 мая

2096,2031

22 мая

2131,2796

16 мая

2099,6933

23 мая

2142,9404

17 мая

2100,8552

24 мая

2131,2845

18 мая

2140,3463

25 мая

2131,9654

19 мая

2137,9186

26 мая

2139,3289

Средняя стоимость за неделю

2115,0033

Средняя стоимость за неделю

2135,35976

(Автор: Анвар Мамедов)

Новости по теме
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 20 мая 11:53
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 13 мая 13:41
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 6 мая 16:47
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 8 апреля 11:04
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 1 апреля 10:49
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 18 марта 11:20
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 11 марта 11:42
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 4 марта 13:07
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 11 февраля 11:23
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 4 февраля 11:42
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 21 января 10:12
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 14 января 14:38
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 7 января 10:07
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 31 декабря 2016 09:00
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 24 декабря 2016 15:04
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 26 ноября 2016 12:00
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 12 ноября 2016 12:25
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 31 октября 2016 13:56